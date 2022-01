Matteo Pacor e Stefano Vegliani | il libro dello sci

(Di venerdì 21 gennaio 2022) In libreria dall’8 febbraio ildi“Discese, speciali e giganti. Una storiasci alpino”. Un volume che racconta gli atleti e le associazioni che hanno reso la disciplina un’attività che appassiona migliaia di persone. Mostra dei Giochi olimpici promuove i valorisport Com’è lo sci per

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Pacor

Sport24h

Giovanni- Violini prof. Francesca Vicari e Bianca Spaziani , Viola prof. Francesco Negroni, Violoncello Maria Sofia Rinaldi, Contrabbasso Leonardo Raponi, FlautoSpacagna, Ottavino ...... valido per la 21a edizione del 'Trofeo Fabio', andato in scena domenica 3 ottobre a Fogliano ... Buona prova perGabrielli del Moto Club Medeot, che piazza la sua Husqvarna 300 2T in quinta ...