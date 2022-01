LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 7-6 2-6 5-7, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro commette troppi errori e viene eliminato (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.04 La nostra DIRETTA LIVE di Sonego-Kecmanovic finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per Alcaraz-Berrettini e le emozioni degli Australian Open. Un caro saluto e buona giornata a tutti! 6.03 Agli ottavi ci va Kecmanovic che affronterà quasi sicuramente Monfils che è avanti di due set su Garin. 6.02 Sonego che era avanti nel quarto set e poteva trascinare la contesa al quinto, ma è incappato nell’ennesimo passaggio a vuoto del suo match discontinuo. Era una buona opportunità per volare agli ottavi. 6.00 50 gratuiti commessi da Sonego che ha convertito appena 2 palle break su 13. 6 su 13 per il serbo che ha commesso 16 gratuiti in meno di ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.04 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per Alcaraz-Berrettini e le emozioni degli. Un caro saluto e buona giornata a tutti! 6.03 Agli ottavi ci vache affronterà quasi sicuramente Monfils che è avanti di due set su Garin. 6.02che era avanti nel quarto set e poteva trascinare la contesa al quinto, ma è incappato nell’ennesimo passaggio a vuoto del suo match discontinuo. Era una buona opportunità per volare agli ottavi. 6.00 50 gratuiti commessi dache ha convertito appena 2 palle break su 13. 6 su 13 per il serbo che ha commesso 16 gratuiti in meno di ...

