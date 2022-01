LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 7-6 2-6 2-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: break del piemontese nel quarto set! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gioca un buonissimo contropiede in corsa Kecmanovic con il dritto. 15-0 Prima di servizio violentissima! Dodicesimo ace. 2-1 Sonego. Tiene la battuta il serbo cancellando la palla del doppio break. A-40 Gioca con troppa foga il rovescio Sonego, sbagliando in lunghezza. 40-40 Gran volée in allungo di Kecmanovic che aggancia la palla in spaccata. 30-40 Dritto carico ed incrociato di Sonego! Palla break! 30-30 Fermo con i piedi Kecmanovic sul rovescio. 30-15 Si era difeso bene Sonego, ma ancora ha insistito troppo a voler giocare il dritto a tutti i costi. 15-15 Rovescio lungolinea sensazionale del serbo. 0-15 Saltella, è reattivo ed è aggressivo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Gioca un buonissimo contropiede in corsacon il dritto. 15-0 Prima di servizio violentissima! Dodicesimo ace. 2-1. Tiene la battuta il serbo cancellando la palla del doppio. A-40 Gioca con troppa foga il rovescio, sbagliando in lunghezza. 40-40 Gran volée in allungo diche aggancia la palla in spaccata. 30-40 Dritto carico ed incrociato di! Palla! 30-30 Fermo con i piedisul rovescio. 30-15 Si era difeso bene, ma ancora ha insistito troppo a voler giocare il dritto a tutti i costi. 15-15 Rovescio lungolinea sensazionale del serbo. 0-15 Saltella, è reattivo ed è aggressivo ...

