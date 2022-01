LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 3-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: il serbo va verso la conquista del secondo set (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prova ad alzare la traiettoria, ma scappa in lunghezza il dritto di Sonego. 15-30 Altro erroraccio di Kecmanovic! A campo libero sbaglia con il dritto! Sonego si è difeso ancora bene. 15-15 Rimedia Kecmanovic con un ottimo servizio al centro. 0-15 RESISTE IN DIFESA Sonego!! E alla fine il serbo sbaglia con il dritto! 4-3 Kecmanovic. L’azzurro serve ancora bene e rimane in scia. 40-15 Buon dritto in controbalzo e due palle per il 3-4. 30-15 Arriva anche il secondo doppio fallo da parte di Sonego. 30-0 Blocca la risposta Kecmanovic, ma non riesce a tenerla in campo. 15-0 Quarto ace per il giocatore di Torino. 4-2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Prova ad alzare la traiettoria, ma scappa in lunghezza il dritto di. 15-30 Altro erroraccio di! A campo libero sbaglia con il dritto!si è difeso ancora bene. 15-15 Rimediacon un ottimo servizio al centro. 0-15 RESISTE IN DIFESA!! E alla fine ilsbaglia con il dritto! 4-3. L’azzurro serve ancora bene e rimane in scia. 40-15 Buon dritto in controbalzo e due palle per il 3-4. 30-15 Arriva anche ildoppio fallo da parte di. 30-0 Blocca la risposta, ma non riesce a tenerla in campo. 15-0 Quarto ace per il giocatore di Torino. 4-2 ...

