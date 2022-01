LIVE Biathlon, 15 km Individuale Anterselva 2022 in DIRETTA: tre errori per Wierer, addio podio (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03: Hauser è terza a 2’02” da Simon 15.02: Grande Braisaz! La francese non sbaglia al quarto poligono ed ha un minuto esatto di vantaggio su Simon 15.00: Triplo errore per Eder al secondo poligono 14.59: Due errori di Davidova all’ultimo poligono, è quarta a 1’32” 14.58: Simon al comando con 2’01” di vantaggio su Tandrevold al traguardo 14.57: Un errore per Egan all’ultimo poligono, è seconda a 5? da Wierer, un errore di Brorsson al terzo poligono, è terza a 23? da Simon 14.56: Due errori di Sanfiliippo al secondo poligono, un errore di Wierer all’ultimo poligono, sono 3 errori in tutto e addio podio 14.54: Hauser non sbaglia all’ultimo poligono ed è terza a 1’56” da Simon 14.53: Un errore ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03: Hauser è terza a 2’02” da Simon 15.02: Grande Braisaz! La francese non sbaglia al quarto poligono ed ha un minuto esatto di vantaggio su Simon 15.00: Triplo errore per Eder al secondo poligono 14.59: Duedi Davidova all’ultimo poligono, è quarta a 1’32” 14.58: Simon al comando con 2’01” di vantaggio su Tandrevold al traguardo 14.57: Un errore per Egan all’ultimo poligono, è seconda a 5? da, un errore di Brorsson al terzo poligono, è terza a 23? da Simon 14.56: Duedi Sanfiliippo al secondo poligono, un errore diall’ultimo poligono, sono 3in tutto e14.54: Hauser non sbaglia all’ultimo poligono ed è terza a 1’56” da Simon 14.53: Un errore ...

