La prima parte di Ozark 4 su Netflix | l’ultimo atto dei Byrde inizia il 21 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022) È disponibile da oggi, 21, ladi4 su. L’ultima stagione è stata divisa in due parti (14 episodi, divisi in due tranche da 7) per garantire ai fan un addio più lungo alla serie tv, fin da subito accostata a Breaking Bad per la sua storia. La terza stagione si era conclusa con la morte dell’avvocatessa Helen, uccisa a sangue freddo davanti agli occhi di Marty e Wendy da uno degli scagnozzi di Omar Navarro. Con questo gesto, il boss ha riposto piena fiducia nella coppia, che ora non ha più scampo. Ruth, invece, ha chiuso ogni rapporto con la famiglia, ancora addolorata per quanto accaduto a Ben. La ragazza si ritrova così ad accettare di lavorare per conto di Darlene. Nelladi ...