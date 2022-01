Il CEO di Binance non pensa che le restrizioni influiranno sull’adozione di cripto

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Changpeng Zhao ha spiegato che il passaparola gioca un ruolo più importante della pubblicità nell'accrescere l'adozione da parte degli utenti Il CEO di, Changpeng Zhao, ha dichiarato in una recente intervista condivisa da CNBC che non si aspetta che le crescentipubblicitarie da parte delle autorità di regolamentazione abbiano un impatto sulla crescita dellevalute. Zhao ha spiegato che solo di recente sono state adottate levalute, e che il passaparola è stata la forza dominante dietro tale adozione. Pertanto, si aspetta che la domanda divalute cresca ulteriormente e le crescenti misure normative contro gli annunci ne sono la prova. "È improbabile che la repressione della pubblicità sullevalute abbia un grande effetto sulla domanda, poiché ...

Secondo Changpeng Zhao, CEO dell'exchange Binance, lo spazio crypto ottiene la maggior parte dei suoi utenti tramite il passaparola.
Binance ha implementato il primo programma di burn automatico di token BNB e ha rimosso 1,6 milioni di BNB che valevano $792 milioni.