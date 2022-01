I diari di Esther | su RaiPlay in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Le tre stagioni della serie animata Idisaranno disponibili da21 gennaio 2022 in anteprima sue dal 26 febbraio su Rai Gulp! Le tre stagioni della serie animata Idisaranno disponibili dal 21 gennaio 2022 in anteprima insue dal 26 febbraio su Rai Gulp. Come vivono, cosa sognano, cosa provano i giovani della nostra epoca?si sta affacciando all'adolescenza e affida il racconto della sua vita e del mondo che la circonda ai suoisegreti. Qui annota pensieri ed emozioni che la accompagnano nel mai semplice passaggio dall' essere bambina a giovane ragazza. La serie è un vero e proprio viaggio nella vita quotidiana di: i dieci ...