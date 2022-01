Green Pass, controlli a campione anche dove non è obbligatorio (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Questo per garantire l’osservanza delle regole La bozza del nuovo Dpcm parla delle attività a cui si potrà accedere dal prossimo primo febbraio con il Green Pass base o super Green Pass. Rai News riporta quanto contenuto nel testo: “Nell’attuale contesto emergenziale le uniche attività esentate possono essere solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale“. #Covid19 – La situazione in Italia al 20 gennaio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/QsoGv39EpO — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) January 20, 2022 Dice, inoltre, il Dpcm, che “È sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmacie dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Questo per garantire l’osservanza delle regole La bozza del nuovo Dpcm parla delle attività a cui si potrà accedere dal prossimo primo febbraio con ilbase o super. Rai News riporta quanto contenuto nel testo: “Nell’attuale contesto emergenziale le uniche attività esentate possono essere solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale“. #Covid19 – La situazione in Italia al 20 gennaio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/QsoGv39EpO — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) January 20, 2022 Dice, inoltre, il Dpcm, che “È sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmacie dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di ...

