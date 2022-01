GF Vip, Lulù avverte Sophie: “Le sue intenzioni non sono vere”, di chi parla (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lulù Selassié non condivide alcune scelte di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, durante una chiacchierata la mette in guardia, ecco con chi ce l’ha Lulù Selassié non crede che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 21 gennaio 2022)Selassié non condivide alcune scelte diCodegoni al Grande Fratello Vip, durante una chiacchierata la mette in guardia, ecco con chi ce l’haSelassié non crede che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù "Grande Fratello Vip", Lulù Selassié mette in guardia Sophie Codegoni da Soleil Sorge Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' Lulù vuole mettere in guardia l'amica Sophie sulla tolleranza che ha ultimamente con Soleil , credendo che non ci sia sincerità nelle attenzioni dell'influencer: 'Ha fatto piangere tutti, anche ...

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: Manuel Bortuzzo dice addio alla casa ...nella casa più spiata d'Italia? Stando alle anticipazioni pare proprio che stasera il pubblico potrà assistere all' addio di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip . D'altronde lo ha spoilerato Lulù ...

