GF Vip 6 | Tommaso Zorzi duro su Soleil Sorge | “Con lei mi avrebbero espulso”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tra quanti non sopportano assolutamentenella Casa del Grande Fratello Vip 6 c’è senza dubbio, conduttore e vincitore della passata edizione del reality show di Canale 5. Interrogato a proposito del cast dell’attuale edizione e di quello dello scorso anno, infatti,ha tirato in ballo la modella italo americana. Si è detto sollevato che lei non fosse in Casa lo scorso anno. “La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte a una. Perché io sono sicuro che la diplomazia non mi appartiene” ha spiegato. “Non ce l’avrei potuta fare. L’importante poi è quello, non tanto come sei tu ma anche con chi ti mettono. Ti mettono unache poi io ho conosciuto nella vita ma non pensavo fosse così”. Ha poi ...