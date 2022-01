Gazzetta: Il rinnovo di Fabian è in stallo ma la Champions può cambiare le cose (Di venerdì 21 gennaio 2022) Col suo rientro, a Bologna, la qualità di gioco del Napoli è notevolmente migliorata. Fabian Ruiz è un gran palleggiatore ma ha anche, nel suo Dna, giocate piuttosto imprevedibili. E l’arrivo di Spalletti ha dato alle prestazioni del centrocampista andaluso la grande continuità che mancava. Come scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport, su Ruiz c’è l’attenzione delle big spagnole. Il suo più grande estimatore, secondo la Rosea, è quel Carlo Ancelotti che a Napoli l’ha portato e che ora è sulla panchina del Real Madrid. Ma Fabian è ben visto anche dal Barcellona, sempre in cerca di piedi buoni, e dall’Atletico che lo voleva già l’estate scorsa. Le sirene che arrivano dalla sua patria l’avevano spinto, per la Rosea, a non prendere in considerazione l’approccio iniziale che il Napoli ha avuto l’anno scorso per rinnovare. Ad ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Col suo rientro, a Bologna, la qualità di gioco del Napoli è notevolmente migliorata.Ruiz è un gran palleggiatore ma ha anche, nel suo Dna, giocate piuttosto imprevedibili. E l’arrivo di Spalletti ha dato alle prestazioni del centrocampista andaluso la grande continuità che mancava. Come scrive l’edizione online delladello Sport, su Ruiz c’è l’attenzione delle big spagnole. Il suo più grande estimatore, secondo la Rosea, è quel Carlo Ancelotti che a Napoli l’ha portato e che ora è sulla panchina del Real Madrid. Maè ben visto anche dal Barcellona, sempre in cerca di piedi buoni, e dall’Atletico che lo voleva già l’estate scorsa. Le sirene che arrivano dalla sua patria l’avevano spinto, per la Rosea, a non prendere in considerazione l’approccio iniziale che il Napoli ha avuto l’anno scorso per rinnovare. Ad ...

