Fontana: “La Lombardia resta zona gialla, Governo semplifichi regole per la quarantena” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “La Lombardia resta in zona gialla. Lo confermano i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Ministero della Salute, riunita oggi, come ogni venerdì. Ora bisogna semplificare le norme di quarantena o isolamento sia per le scuole che per i cittadini”. Lo comunica con un post sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. RT OSPEDALIERO SCENDE SOTTO L’1 “Il parametro delle terapie intensive, rispetto ai dati esaminati la scorsa settimana – prosegue il governatore – scende dal 17 al 15%, quindi ampiamente sotto la soglia del 20% che avrebbe fatto scattare il passaggio in arancione. Ma ci sono altri dati incoraggianti che vale la pena sottolineare. L’indice Rt sintomi, cioè quello ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Lain. Lo confermano i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Ministero della Salute, riunita oggi, come ogni venerdì. Ora bisogna semplificare le norme dio isolamento sia per le scuole che per i cittadini”. Lo comunica con un post sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione, Attilio. RT OSPEDALIERO SCENDE SOTTO L’1 “Il parametro delle terapie intensive, rispetto ai dati esaminati la scorsa settimana – prosegue il governatore – scende dal 17 al 15%, quindi ampiamente sotto la soglia del 20% che avrebbe fatto scattare il passaggio in arancione. Ma ci sono altri dati incoraggianti che vale la pena sottolineare. L’indice Rt sintomi, cioè quello ...

Advertising

LegaSalvini : ++ IL FANGO CONTRO LA LOMBARDIA, CROLLANO ALTRE ACCUSE SUL PRESIDENTE FONTANA ++ Qualcuno a sinistra dovrebbe chie… - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: Secondo la rivista scientifica 'The Lancet', la mancata zona rossa di Alzano e Nembro avrebbe scatenato l'ondata di Covi… - SkyTG24 : Covid #Lombardia, Fontana: “Regione resta in zona gialla” - Bergamonews : @FontanaPres : 'La @RegLombardia resta zona gialla, Governo semplifichi regole per la quarantena' - BergamoNews - manerwski : @BruhItsSFede Si vero probabilmente, però danno contro a fontana e alla Lombardia perciò… ?? -