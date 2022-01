Cna Pensionati: “Anziani a rischio povertà, servono interventi ad hoc per gli ultra 65enni” (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA – È allarme povertà per i Pensionati di fronte al caro bollette, in particolare quelle del gas e dell’energia elettrica. A lanciarlo in un comunicato CNA Pensionati. In pratica – secondo l’associazione dei seniores – quest’anno il costo dell’energia assorbirà più di una mensilità dell’assegno pensionistico medio. Il rischio è che gli Anziani siano costretti a tagliare spese di prima necessità, come le cure mediche, o a non riscaldarsi e a non usare gli elettrodomestici. Secondo CNA Pensionati i correttivi del governo per alleggerire le bollette si dimostreranno insufficienti: servono misure ad hoc per dare una mano agli ultra 65enni in difficoltà. Prima di tutto, quindi, è necessaria la riforma rapida e drastica della struttura ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA – È allarmeper idi fronte al caro bollette, in particolare quelle del gas e dell’energia elettrica. A lanciarlo in un comunicato CNA. In pratica – secondo l’associazione dei seniores – quest’anno il costo dell’energia assorbirà più di una mensilità dell’assegno pensionistico medio. Ilè che glisiano costretti a tagliare spese di prima necessità, come le cure mediche, o a non riscaldarsi e a non usare gli elettrodomestici. Secondo CNAi correttivi del governo per alleggerire le bollette si dimostreranno insufficienti:misure ad hoc per dare una mano agliin difficoltà. Prima di tutto, quindi, è necessaria la riforma rapida e drastica della struttura ...

