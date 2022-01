Ciclismo | Jasper Philipsen | “Mai stato così forte in inverno | correrò le classiche più importanti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo una stagione 2021 da grande protagonista,non sembra intenzionato ad accontentarsi. Già ad ottobre non aveva fatto segreto delle sue ambizioni per la stagione 2022, affermando che le buone prestazioni al Tour de France, chiuso con 6 tappe a podio non gli bastavano e che quest’anno avrebbe cercato a tutti i costi una vittoria nella Grande Boucle. Il velocista della Alpecin-Fenix alza ancora l’asticella, parlando della sua attuale condizione: “Non credo di essere maiin. Due gare a tappe per cominciare sono l’ideale. Solo dopo ci sarà più chiarezza sul mio programma, malepiù”., l’UCI aggiorna il protocollo anti Covid-19 per le gare su ...