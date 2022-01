“Chiuso per sempre”: colpo di scena Netflix, c’è la scelta definitiva (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiude per sempre una delle applicazioni che si erano candidate a battere Netflix. Andiamo a vedere cos’è successo nelle ultime ore. Voleva battere Netflix, ma alla fine ha dovuto cedere con i colosso che non punterà più sul servizio. Andiamo quindi a vedere qual è il servizio che dice addio alla competizione con la piattaforma L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiude peruna delle applicazioni che si erano candidate a battere. Andiamo a vedere cos’è successo nelle ultime ore. Voleva battere, ma alla fine ha dovuto cedere con i colosso che non punterà più sul servizio. Andiamo quindi a vedere qual è il servizio che dice addio alla competizione con la piattaforma L'articolo proviene da Inews24.it.

capuanogio : @FBiasin No, l'errore è Sanremo al 100% dopo mesi in cui a parità di condizioni (palazzetti basket etc...) e con co… - enpaonlus : Cane chiuso in un sacco lanciato dal furgone. Salvato dalla polizia che denuncia l'uomo: «Ora sta bene»… - enpaonlus : Il piccolo KIKO' è salvo grazie alla vostra generosità! Enpa Un Aiuto Subito - Rete Solidale IL BENE HA SCONFITTO I… - radiorock4 : RT @AndreaGiuricin: Vorrei ricordare che #Speranza ha chiuso i voli dal #Sudafrica poco più di un mese fa per #Omicron. Da settimane l'#It… - francesala : RT @itsmeback_: Stadi chiusi con la capienza ridotta, all'aperto, Ariston con la capienza al 100% al chiuso. Di cos'altro avete ancora biso… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiuso per Donatella Rettore e Ditonellapiaga/ 'Noi, le più spudorate di Sanremo 2022' Io e Donatella abbiamo chiuso il pezzo insieme ed è diventato ancora più speciale". Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore/ Uniti dalla passione per la musica SANREMO 2022, DONATELLA ...

San Siro sotto stress: l'erba soffre ma la rizollatura non è semplice Diciamo che sta facendo del suo meglio per resistere a un inverno difficile. Momenti duri ? "Non è ... È un sistema chiuso, a falda sospesa". Un sistema che andrebbe comunque in difficoltà venendo ...

Chiuso per quaranta giorni il tunnel delle Ferriere Il Secolo XIX Lazio: Muriqi stoppa le mosse di Tare, c'è un altro modo per sbloccare il mercato La pista che conduceva al CSKA è stata chiusa dal ds albanese nel prepartita della Coppa ... A frenare le pretendenti sono i 10 milioni di euro e più che chiede la società biancoceleste, per non ...

Cambi: euro in rialzo in avvio a 1,1333 sul dollaro (ANSA) - ROMA, 21 GEN - Avvio di giornata in rialzo per l'euro: la moneta unica europea passa di mano a 1,1333 contro il dollaro (1,1305 ieri sera dopo la chiusura di Wall street) e a 129,4 nei ...

