Berrettini agli ottavi di finale degli Australian Open | avversario | data | orario | tv e streaming

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteoha raggiunto glidi2022. Il tennista italiano ha superato Carlos Alcaraz dopo una batta di oltre 4 ore di gioco, terminata 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6, 7-6(5) in suo favore; straordinaria prestazione del romano, più concreto nei momenti decisivi e dunque giunto alla seconda settimana dello Slam sul cemento outdoor aussie. Dopo una partenza sensazionale e una piccola flessione tra secondo e terzo parziale, nuovamentemartellante con servizio e dritto a partire dal quinto e decisivo frangente. In particolare, straordinario tie-break, con rendimento al servizio sopra la media e sconfitta inevitabile per Alcaraz. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI...

Eurosport_IT : MATTEOOOOOOOOOOOOO! Berrettini vince una sfida epica con Carlos Alcaraz, trionfando al quinto set dopo oltre 4 ore… - Coninews : MATTEO AVANZA AGLI #AUSOPEN! ?? Con la vittoria in 5 set (6-2 7-6 4-6-2-6 7-6) sul talento spagnolo Carlos Alcaraz,… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - paola_briganti : RT @Eurosport_IT: MATTEOOOOOOOOOOOOO! Berrettini vince una sfida epica con Carlos Alcaraz, trionfando al quinto set dopo oltre 4 ore: è ag… - alisporchve : RT @Eurosport_IT: MATTEOOOOOOOOOOOOO! Berrettini vince una sfida epica con Carlos Alcaraz, trionfando al quinto set dopo oltre 4 ore: è ag… -

Quinta giornata degli Australian Open. Berrettini agli ottavi dopo una maratona di oltre quattro ore: battuto al tie - break del 5° set lo spagnolo Alcaraz.