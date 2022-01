Berlusconi a un passo dallo scioglimento della riserva sulla candidatura. Sabato vertice di centro-destra (Di venerdì 21 gennaio 2022) Silvio Berlusconi sarebbe ad un passo dallo scioglimento della riserva sulla sua corsa al Quirinale. Se le indiscrezioni sono confermate, l’annuncio sulla decisione del leader di Forza Italia arriverà a circa una settimana dalla richiesta formale dei leader del centro-destra duranre un incontro, probabilmente da remoto( con tutto il centro-destra). Una notizia che troverebbe conferma da fonti azzurre, che però non hanno saputo dire quale sarà l’esito della decisione di Berlusconi. Berlusconi ad un passo dallo sciogliere la riserva Secondo quanto riferisce AdnKronos, Silvio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Silviosarebbe ad unsua corsa al Quirinale. Se le indiscrezioni sono confermate, l’annunciodecisione del leader di Forza Italia arriverà a circa una settimana dalla richiesta formale dei leader delduranre un incontro, probabilmente da remoto( con tutto il). Una notizia che troverebbe conferma da fonti azzurre, che però non hanno saputo dire quale sarà l’esitodecisione diad unsciogliere laSecondo quanto riferisce AdnKronos, Silvio ...

