Bere una birra a Brescia può costare l’arresto fino a tre mesi (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – . Il sindaco Emilio Del Bono ha vietato la vendita di alcolici vicino alla stazione dal 21 gennaio al 25 aprile 2022. L’ordinanza, firmata dal primo cittadino prevede un divieto destinato a tutti: esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, bar, supermercati, distributori automatici, i quali non potranno vendere bevande di qualsiasi gradazione alcolica, contenute in qualsiasi recipiente, in qualsiasi giorno dalle ore 14.30 alle ore 6. La decisione del divieto di vendita di alcolici è stata presa dopo che nella zona della Stazione si è verificato un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che consumano restando a lungo in zona con la conseguenza di schiamazzi così da disturbare i residenti. La polizia controllerà le eventuali violazioni che saranno punite con l’arresto fino a tre mesi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – . Il sindaco Emilio Del Bono ha vietato la vendita di alcolici vicino alla stazione dal 21 gennaio al 25 aprile 2022. L’ordinanza, firmata dal primo cittadino prevede un divieto destinato a tutti: esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, bar, supermercati, distributori automatici, i quali non potranno vendere bevande di qualsiasi gradazione alcolica, contenute in qualsiasi recipiente, in qualsiasi giorno dalle ore 14.30 alle ore 6. La decisione del divieto di vendita di alcolici è stata presa dopo che nella zona della Stazione si è verificato un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che consumano restando a lungo in zona con la conseguenza di schiamazzi così da disturbare i residenti. La polizia controllerà le eventuali violazioni che saranno punite cona tre...

