Bassetti | Picco probabilmente raggiunto | rallenta la crescita dei ricoveri

(Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - "Abbiamo praticamenteile siamo in una fase di relativa stabilità, il così chiamato plateau. L'indice Rt è in calo. Anche nelle terapie intensive lata e iniziamo a vedere una decelerazione anche nei reparti ordinari che, dopo un po' di pressione, oggi non sono in emergenza. Vedremo nelle prossime settimaneuna discesa. Speriamo sia confermato il trend". Lo dice all'AGI l'infettivologo Matteo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, in relazione al probabiledei contagi di Covid-19 che saràin questi giorni in Italia. "È importante guardare ciò che avviene in ospedale e non dobbiamo mai farci portare fuori strada dai contagi - ...