Asfalto dalle mascherine Covid per ridurre l’impatto ambientale dei DPI (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno studio condotto da ricercatori del CESAM e risalente a inizio pandemia stimava in 129 miliardi le mascherine monouso usate ogni mese nel mondo, che a fine ciclo d’utilizzo finiscono nell’indifferenziata o ancor peggio abbandonate. Da subito, è stato chiaro che i dispositivi di protezione individuale (DPI) utili a proteggerci dal Covid-19 sarebbero diventati a loro volta una bomba ecologica, tra produzione e smaltimento, da non sottovalutare. Più inquinanti della plastica Se è vero che il mondo, in disperata ricerca di metodi e stili di vita per contenere l’utilizzo della plastica, aveva il suo bel da fare per salvarsi già prima del 2020, l’ammontare di rifiuti che aggiunge la crisi pandemica crea uno scenario ancor più complesso. Come spiega bene questo articolo a firma di Giada Savini: le mascherine di ultima generazione ... Leggi su fmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno studio condotto da ricercatori del CESAM e risalente a inizio pandemia stimava in 129 miliardi lemonouso usate ogni mese nel mondo, che a fine ciclo d’utilizzo finiscono nell’indifferenziata o ancor peggio abbandonate. Da subito, è stato chiaro che i dispositivi di protezione individuale (DPI) utili a proteggerci dal-19 sarebbero diventati a loro volta una bomba ecologica, tra produzione e smaltimento, da non sottovalutare. Più inquinanti della plastica Se è vero che il mondo, in disperata ricerca di metodi e stili di vita per contenere l’utilizzo della plastica, aveva il suo bel da fare per salvarsi già prima del 2020, l’ammontare di rifiuti che aggiunge la crisi pandemica crea uno scenario ancor più complesso. Come spiega bene questo articolo a firma di Giada Savini: ledi ultima generazione ...

