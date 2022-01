Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 20 gennaio 2022

(Di venerdì 21 gennaio 2022)tv: idei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 7006 spettatori (28.56% di share) nel primo episodio e 6422 (33.00%) nel secondo episodio; su Canale5 la partita di calcio di Coppa Italia: Roma-Lecce ha avuto 2651 spettatori, 10.86% di share. Il film Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban su Italia1 ha intrattenuto in media 1382 spettatori (6.55%); su Rai2 il film Un Matrimonio da Favola ha totalizzato 929 spettatori (3.90%), mentre la serie tv Il complotto contro l’America su Rai3 ne ha portati a casa 448 (1.91%). Su Rete4 la puntata del programma ...

Advertising

occhio_notizie : Doc nelle tue mani 2 batte tutti i record di questo giovedì sera #ascoltitv #datiauditel - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 20 gennaio 2022: Doc nelle tue mani, Roma-Lecce, Harry Potter, Masterchef, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv ieri giovedì 20 gennaio dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #giovedì #gennaio #auditel - MirkoLB88 : @bevllisario Eh già!La morte é la scelta più facile non devono neanche usare la fantasia. Ha passato 9 mesi con sua… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 19 gennaio 2022, Inter-Empoli 17.2%, Chi l’ha visto 12% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

...strumenti direttamente nell'applicazione del servizio permettendo la memorizzazione di questi... Misurazione degliUn secondo provvedimento riguarda invece la misurazione degli indici di ...DayTime Pomeriggio, idel 20 gennaio 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00%. Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share. La ...Qualcuno pensava che ci sarebbe stato un crollo negli ascolti di Doc-Nelle tue mani 2. Il motivo? Molti spettatori si erano detti stanchi del fatto che anche in una serie tv si parlasse di covid. E in ...L'AGCOM mette la parola fine alle polemiche sui disservizi di DAZN: la piattaforma dovrà dotarsi di un sistema per registrare i problemi. Rimborsi fino al 100%.