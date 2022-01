The Batman, Robert Pattinson: "Scherzare sugli allenamenti non fu una buona idea" (Di venerdì 21 gennaio 2022) La star di The Batman Robert Pattinson ammette che Scherzare sul fatto che non si stesse allenando per il ruolo non fu proprio un'idea eccelsa. Ricordate quando il protagonista di The Batman Robert Pattinson disse di non amare particolarmente la routine fisica che avrebbe dovuto rispettare per il ruolo, e di essere piuttosto indietro rispetto ai colleghi con gli allenamenti? Beh, lui in realtà scherzava, ma il web e i fan dell'Uomo Pipistrello non la presero molto bene... Era maggio 2020, quando ancora si era costretti a stare chiusi in casa senza alcun contatto esterno per via dell'emergenza sanitaria. Robert Pattinson parlava ai microfoni di GQ di come aveva trascorso gli ultimi mesi, e oltre a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) La star di Theammette chesul fatto che non si stesse allenando per il ruolo non fu proprio un'eccelsa. Ricordate quando il protagonista di Thedisse di non amare particolarmente la routine fisica che avrebbe dovuto rispettare per il ruolo, e di essere piuttosto indietro rispetto ai colleghi con gli? Beh, lui in realtà scherzava, ma il web e i fan dell'Uomo Pipistrello non la presero molto bene... Era maggio 2020, quando ancora si era costretti a stare chiusi in casa senza alcun contatto esterno per via dell'emergenza sanitaria.parlava ai microfoni di GQ di come aveva trascorso gli ultimi mesi, e oltre a ...

Advertising

WarnerBrosIta : Per Batman e Catwoman la vendetta equivale a giustizia. Guarda ora il nuovo trailer di The Batman. Dal 3 marzo solo… - filmpost_it : Robert Pattinson e quella battuta infelice su The Batman Scopri di più: - besideyookk : THE BATMAN DURA 2 ORE E 55 MINUTI MA PERCHÉ - dan9it : 2 ore e 55 di The Batman, durata che lo rende il Batman più lungo al cinema! Conto i giorni ?? #TheBatman - badtasteit : #TheBatman, svelata la durata del film con Robert Pattinson: quasi tre ore! -