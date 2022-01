Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.3: la situazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 si è registrata poco fa in Calabria. Il sisma è stato avvertito in particolare sulla costa sul occidentale, in particolare a Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la profondità è stata di dieci chilometri. LEGGI ANCHE: Da oggi, Green pass obbligatorio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unadidi4.3 si è registrata poco fa in. Il sisma è stato avvertito in particolare sulla costa sul occidentale, in particolare a Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la profondità è stata di dieci chilometri. LEGGI ANCHE: Da oggi, Green pass obbligatorio L'articolo proviene da Inews24.it.

