Shick | «Il problema al cuore fu uno shock | pensai che avrei dovuto smettere col calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’ex attaccante di Samp e Roma, Patrick, oggi al Bayer Leverkusen, ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha raccontato alcuni passaggi della sua carriera. Tra le altre cose ha parlato delle visite a cui si sottopose per il passaggio alla Juventus, quando gli fu riscontrato unal. “È stato unoperché stavo bene. Pensavo di essere un ragazzo sano. Dopo essere venuto a conoscenza delcardiaco, ovviamente, ero preoccupato per la mia salute. Credevo checompletamente di giocare a”. Sulla parentesi alla Roma: “È stato il periodo più difficile della mia carriera. Un’esperienza nuova, se tornassi indietro mi comporterei diversamente in alcune circostanze. Ad esempio: ...