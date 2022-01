Serie A, quali partite sono a rischio rinvio col nuovo protocollo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Serie A, quali partite sono a rischio col nuovo protocollo. rinvio previsto dalla Lega con la positività del 35% degli atleti Da ieri in Serie A c’è in vigore un nuovo protocollo Covid. È stato ufficialmente sancito che, essendo le rose formate da 25 giocatori, una squadra verrà ritenuta impossibilitata a giocare con la positività di 9 atleti, cioè il 35% degli effettivi di quest’ultima. Da stracciare quello vecchio che stabiliva il regolare svolgimento del match con la disponibilità per squadra di “13 giocatori, di cui almeno un portiere, della prima squadra o calciatori della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003“. In questo momento sono due le partite a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022)A,colprevisto dalla Lega con la positività del 35% degli atleti Da ieri inA c’è in vigore unCovid. È stato ufficialmente sancito che, essendo le rose formate da 25 giocatori, una squadra verrà ritenuta impossibilitata a giocare con la positività di 9 atleti, cioè il 35% degli effettivi di quest’ultima. Da stracciare quello vecchio che stabiliva il regolare svolgimento del match con la disponibilità per squadra di “13 giocatori, di cui almeno un portiere, della prima squadra o calciatori della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003“. In questo momentodue lea ...

