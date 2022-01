Sergio Lepri | ex direttore dell’Ansa | è morto

Advertising

_luigicontu : Ci ha lasciato Sergio Lepri, grande giornalista e direttore della nostra agenzia dal 1962 al 1990. Quando mi assuns… - Agenzia_Ansa : FLASH | È morto Sergio Lepri. Direttore dell'ANSA dal 1962 al 1990, aveva 102 anni #ANSA - reportrai3 : #Report partecipa al cordoglio per la morte di Sergio Lepri, storico direttore dell'agenzia Ansa, giornalista scrup… - infoitinterno : È morto Sergio Lepri, l’ex direttore dell’Ansa aveva 102 anni - infoitinterno : Sergio Lepri è morto a 102 anni: aveva guidato l'Ansa dal 1961 al 1990, partigiano e fondatore di giornali -

"Il mio cordoglio per la scomparsa di, storico direttore dell'Ansa e decano del giornalismo italiano. Un'autentica colonna del mondo dell'informazione del nostro Paese che ci lascia". Lo afferma il presidente della Camera ..."Conscompare un prestigioso direttore, maestro di professionalità e deontologia per generazioni di giornalisti, e un testimone attento e partecipe di lunghe e decisive fasi della storia ...Sergio Lepri, che se n’è andato a 102 anni compiuti, partecipava di entrambe le nature. di Aldo Cazzullo. Il giornalista, ex portavoce di Fanfani: guidò l’agenzia dal 1962 al 1990. Giovedì 20 gennaio ...“Non voglio capire per chi voti da quello che scrivi”, diceva a tutti al momento dell’assunzione. Morto a 102 anni Sergio Lepri, storico direttore dell'Ansa ...