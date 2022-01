Sci alpino, montepremi supersonico per la discesa di Kitzbuehel, il più alto dell’anno! Tutte le cifre e gli assegni (Di giovedì 20 gennaio 2022) La discesa di Kitzbuehel è uno dei eventi più importanti dello stagione di sci alpino, si tratta di una vera e propria Classica molto sentita da tutti gli atleti: imporsi sulla mitologica Streif può anche valere una carriera intera e per molti velocisti vale più di una medaglia ai Mondiali. L’appuntamento in terra austriaca è in programma per il weekend del 21-23 gennaio e gli organizzatori vogliono fare le cose in grande visto il montepremi che hanno messo sul tavolo: 100.000 euro per chi vincerà le gare in terra austriaca (due discese libera e anche lo slalom). Il trofeo dell’Hahnenkamn si preannuncia imperdibile, a maggiore ragione considerando la sontuosa borsa in palio. Stiamo parlando del montepremi più alto dell’intera stagione, oltre il doppio rispetto a quanto viene di media ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ladiè uno dei eventi più importanti dello stagione di sci, si tratta di una vera e propria Classica molto sentita da tutti gli atleti: imporsi sulla mitologica Streif può anche valere una carriera intera e per molti velocisti vale più di una medaglia ai Mondiali. L’appuntamento in terra austriaca è in programma per il weekend del 21-23 gennaio e gli organizzatori vogliono fare le cose in grande visto ilche hanno messo sul tavolo: 100.000 euro per chi vincerà le gare in terra austriaca (due discese libera e anche lo slalom). Il trofeo dell’Hahnenkamn si preannuncia imperdibile, a maggiore ragione considerando la sontuosa borsa in palio. Stiamo parlando delpiùdell’intera stagione, oltre il doppio rispetto a quanto viene di media ...

