SANREMO 2022: IL NUOVO PROMO DI RAI1 CON AMADEUS E I COMMENTI DELLE 5 PRIMEDONNE (Di giovedì 20 gennaio 2022) RAI1 ha tramesso il NUOVO PROMO di SANREMO. Molto speciale perché è un backstage del servizio fotografico di AMADEUS con le cinque PRIMEDONNE del Festival della Canzone Italiana. “Vi aspetto a SANREMO dal 1 al 5 febbraio su RAI1”, annuncia rilucente il conduttore e direttore artistico al suo terzo anno alla guida dell’evento tv più celebre in Italia. Parola alle Signore del Festival che raccontano le prime emozioni. Sabrina Ferilli: “Questo è il primo step, sono sicura che da qui al 5 febbraio si è salita la gradinata de Trinità dei Monti, capisci?”. Maria Chiara Giannetta: “La prima volta e penso l’ultima penso perché SANREMO non capita sempre. Sono emozionatissima, non vedo l’ora di iniziare”. Lorena Cesarini: “Ci ho messo un ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha tramesso ildi. Molto speciale perché è un backstage del servizio fotografico dicon le cinquedel Festival della Canzone Italiana. “Vi aspetto adal 1 al 5 febbraio su”, annuncia rilucente il conduttore e direttore artistico al suo terzo anno alla guida dell’evento tv più celebre in Italia. Parola alle Signore del Festival che raccontano le prime emozioni. Sabrina Ferilli: “Questo è il primo step, sono sicura che da qui al 5 febbraio si è salita la gradinata de Trinità dei Monti, capisci?”. Maria Chiara Giannetta: “La prima volta e penso l’ultima penso perchénon capita sempre. Sono emozionatissima, non vedo l’ora di iniziare”. Lorena Cesarini: “Ci ho messo un ...

Advertising

IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - Radio105 : Lauraaaaaaa sììììì #Sanremo @LauraPausini #LauraPausini - EndCent : #Mahmood e #blanco favoriti per la vittoria di #anremo secondo i pronostici di Sisal Matchpoint… - lorenzojova : RT @GiFantasia: #GianniMorandi , Sanremo e @lorenzojova, la politica italiana, il #politicallycorrect e i 60 anni della sua prima canzone,… -