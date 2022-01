Sangiovanni rivelazione shock: “Mi hanno minacciato di morte, sono morbosi su me e Giulia” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sangiovanni si dice soddisfatto sia sul fronte professionale che su quello privato. Il ragazzo infatti è pronto per salire sul palco dell’Ariston per la prima volta con il brano Farfalle e continua a collezionale dischi di platino; anche sotto il profilo amoroso tutto procede a gonfie vele con la giovane ballerina Giulia Stabile, conosciuta proprio grazie al talent show Amici (a cui entrambi hanno partecipato lo scorso anno). Nonostante, insomma, tutto ciò che conta davvero stia portando molte soddisfazioni al cantante, non sono mancati i momenti bui e di recente ha rivelato di aver ricevuto addirittura minace di morte. Sangiovanni, il suo rapporto con i fan, il mondo dei social e gli hater Il brano per Sanremo è pronto, con Giulia Stabile sono ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022)si dice soddisfatto sia sul fronte professionale che su quello privato. Il ragazzo infatti è pronto per salire sul palco dell’Ariston per la prima volta con il brano Farfalle e continua a collezionale dischi di platino; anche sotto il profilo amoroso tutto procede a gonfie vele con la giovane ballerinaStabile, conosciuta proprio grazie al talent show Amici (a cui entrambipartecipato lo scorso anno). Nonostante, insomma, tutto ciò che conta davvero stia portando molte soddisfazioni al cantante, nonmancati i momenti bui e di recente ha rivelato di aver ricevuto addirittura minace di, il suo rapporto con i fan, il mondo dei social e gli hater Il brano per Sanremo è pronto, conStabile...

