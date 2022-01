Rosy Bindi al Quirinale: scommettiamo su una cosa buona, anche se ‘impossibile’ per alcuni (Di giovedì 20 gennaio 2022) C’è davvero qualcosa di squinternato in questo paese se si rovesciano fino a questo punto i metri di giudizio. Non solo il buono e il cattivo, o il giusto e l’ingiusto. Ma anche il possibile e l’impossibile. Silvio Berlusconi presidente della Repubblica. E tu pensi a una vignetta. Senza paraocchi ideologici. Ma solo guardando i fatti nudi e crudi: una reputazione internazionale ai minimi termini, salvi i buoni rapporti personali con qualche tiranno o magnate, con la nostra diplomazia perennemente in vergognato imbarazzo; condanne definitive nei tribunali della Repubblica; raffiche di prescrizioni per reati comunque accertati; e condanne pesanti per molti dei suoi preferiti, per la sua corte di potere. Imprenditore geniale, ci sta pure. Ma con trascorsi penali e una storia personale che mai dovrebbero poter andare al Quirinale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) C’è davvero qualdi squinternato in questo paese se si rovesciano fino a questo punto i metri di giudizio. Non solo il buono e il cattivo, o il giusto e l’ingiusto. Mail possibile e l’impossibile. Silvio Berlusconi presidente della Repubblica. E tu pensi a una vignetta. Senza paraocchi ideologici. Ma solo guardando i fatti nudi e crudi: una reputazione internazionale ai minimi termini, salvi i buoni rapporti personali con qualche tiranno o magnate, con la nostra diplomazia perennemente in vergognato imbarazzo; condanne definitive nei tribunali della Repubblica; raffiche di prescrizioni per reati comunque accertati; e condanne pesanti per molti dei suoi preferiti, per la sua corte di potere. Imprenditore geniale, ci sta pure. Ma con trascorsi penali e una storia personale che mai dovrebbero poter andare al, ...

