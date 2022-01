Roma Lecce LIVE 2-1: splendido gol di Abraham, pugliesi in dieci (Di giovedì 20 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra Roma e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Lecce si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Lecce 2-1 MOVIOLA 1?- Inizia il match dell’Olimpico. 8? – Prima fase di gara molto bloccata. La Roma controlla il pallone, ma il Lecce lascia pochi spazi per attaccare. 10? – Primo tiro della Roma. Carles Perez recupera palla dopo un errore di Barreca e serve Veretout, ma il francese spara fuori di molto. 12? – Ammonito Listkowski. Il polacco entra nettamente in ritardo su Maitland-Niles. 14? – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 1?- Inizia il match dell’Olimpico. 8? – Prima fase di gara molto bloccata. Lacontrolla il pallone, ma illascia pochi spazi per attaccare. 10? – Primo tiro della. Carles Perez recupera palla dopo un errore di Barreca e serve Veretout, ma il francese spara fuori di molto. 12? – Ammonito Listkowski. Il polacco entra nettamente in ritardo su Maitland-Niles. 14? – ...

