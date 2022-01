Quirinale | Letta | “Serve accordo su nome super partes non di centrodestra”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Pd è impegnato per scegliere per il“uncondiviso e non di parte, quindi non undi. Dobbiamo trovare unsu un”. Lo ha detto Enricoa radio Immagina. Per il leader Pd “il fatto che sia ancora aperta la candidatura di Berlusconi rende tutto complicato, finora non c’è stata interlocuzione perché ilnon è stato disponibile a interloquire”. “Di fronte all’assalto al Colle delabbiamo dovuto trovare l’equilibrio per respingere questo assalto e trovare i canali di comunicazione con ilper uncondiviso e non di parte. Dobbiamo trovare un’intesa su un ...