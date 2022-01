(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Ladelè per noi un. Questa sarà la chiave per incidere positivamente sulla partita del". Lo afferma il senatore Udc e presidente nazionale del partito, Antonio De

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: De Poli (Udc), 'coesione centrodestra è fattore fondamentale'... - juseppemazzei : Buio pesto sul #Quirinale. #Berlusconi il temporeggiatore. #5S divisi su #Draghl. Poli spaccati - - gscolaro376 : RT @GiovaValentini: Quirinale 2022: se i due poli cercano un nome condiviso e un presidente super partes, per i prossimi 7 anni, chi megli… - Map_killer : @BuonNataleTesta @elevisconti .. sia anche matematicamente stupida. Ammettendo che tutti votino il dovuto: CDX 452,… - ACmcoppola : RT @GiovaValentini: Quirinale 2022: se i due poli cercano un nome condiviso e un presidente super partes, per i prossimi 7 anni, chi megli… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Poli

Oltre ai due principali- centrodestra e centrosinistra - ci sono gruppi che potrebbero essere determinanti nell'elezione. I numeri di gruppi e schieramenti Ecco tutti i numeri di Gruppi e ...Ma poi si dividono su tutto: sul candidato al, con Forza Italia inchiodata a Berlusconi e gli altri che vorrebbero il suo passo indietro; sull'eventuale Piano B in caso di ritiro dell'ex ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “La coesione del Centrodestra è per noi un fattore fondamentale. Questa sarà la chiave per incidere positivamente sulla partita del Quirinale”. Lo afferma il senatore Udc e ...Nessuno schieramento ha i numeri per eleggere il capo dello Stato da solo. Nei primi tre scrutini occorre il quorum dei due terzi dei componenti: quindi 673 voti. Dal quarto scrutinio maggioranza asso ...