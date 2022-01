Principessa Charlene di Monaco | “Sindrome di Rebecca” | ecco che cos’è la malattia di cui soffre

(Di giovedì 20 gennaio 2022)disi trova in una clinica privata presso Zurigo in Svizzera dallo scorso novembre. Secondo alcune indiscrezioni lasoffrirebbe della cosiddettadi, una particolare forma di gelosia scatenata dal passato amoroso del proprio partner. Il Palazzo però non si è ancora pronunciato in merito.di, che cos'è ladiSecondo quanto riportano i magazine Schlager e LC News,dinon riesca ad uscire dal suo stato di profonda debilitazione non solo a causa della grave infezione che l’ha colpita lo scorso maggio a naso, gola e orecchie, ma anche per Alberto die il suo passato amoroso, che tanto ...

Advertising

infoitcultura : Charlène Monaco, la principessa che fuggì dal Principato come lei - infoitcultura : Charlène di Monaco potrebbe soffrire di una grave sindrome. Arriva l’indiscrezione shock sulla principessa - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Che problemi ha la moglie di Alberto di Monaco' L'ultima indiscrezione sulla malattia di #Charlene ?? - tempoweb : 'Che problemi ha la moglie di Alberto di Monaco' L'ultima indiscrezione sulla malattia di #Charlene ??… - infoitcultura : Charlene di Monaco, 'tutta colpa dei figli'. Il dramma intimo, che cosa ha rovinato la vita alla principessa -

Ultime Notizie dalla rete : Principessa Charlene

...avvicinano ma da Palazzo Grimaldi non sono ancora giunte notizie ufficiali sul ritorno di... Lanon sarebbe affetta da dipendenza da farmaci o sonniferi, ma dalla cosiddetta '...Sembra insomma, stando sempre ai rumor " che, come tali, non hanno ancora avuto una conferma ufficiale " che laabbia visto l'acuirsi della condizione in questi mesi (probabilmente anche ...LOLNEWS.IT - I festeggiamenti per Santa Devota si avvicinano ma da Palazzo Grimaldi non sono ancora giunte notizie ufficiali sul ritorno di Charlene di Monaco a casa da Alberto. L’ipotesi ...LOLNEWS.IT - I festeggiamenti per Santa Devota si avvicinano ma da Palazzo Grimaldi non sono ancora giunte notizie ufficiali sul ritorno di Charlene di Monaco a casa. L’ipotesi che ...