Pregliasco, rinvio di interventi senza il booster, il caso esplode in tv: “Discrimini i No vax”. “Falso” (video) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bufera su Pregliasco. Il caso del rinvio degli interventi destinati ai pazienti senza booster o con doppia dose “datata” esplode in tv: e sono scintille tra il vide direttore de La Verità, Francesco Borgonovo e il direttore sanitario del Galeazzi di Milano. L’accusa: in questo modo discrimante i No vax. La replica difensiva: non è vero, e per colpa vostra ora io vengo minacciato. Pregliasco: «Al Galeazzi rinviati interventi non urgenti per fragili e non vaccinati» Il tele-virologo Fabrizio Pregliasco nella bufera. La sua spiegazione (in tv e alla stampa) riguardo al fatto che, senza green pass rafforzato al Galeazzi di Milano – l’ospedale dove è direttore sanitario – non si viene operati sta scatenando ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bufera su. Ildeldeglidestinati ai pazientio con doppia dose “datata”in tv: e sono scintille tra il vide direttore de La Verità, Francesco Borgonovo e il direttore sanitario del Galeazzi di Milano. L’accusa: in questo modo discrimante i No vax. La replica difensiva: non è vero, e per colpa vostra ora io vengo minacciato.: «Al Galeazzi rinviatinon urgenti per fragili e non vaccinati» Il tele-virologo Fabrizionella bufera. La sua spiegazione (in tv e alla stampa) riguardo al fatto che,green pass rafforzato al Galeazzi di Milano – l’ospedale dove è direttore sanitario – non si viene operati sta scatenando ...

