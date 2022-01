Percentuali, vaccini e tweet: dopo Fusaro, anche Francesca Donato (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un caso del genere era stato già ampiamente rappresentato da Diego Fusaro. Quest’ultimo aveva in qualche modo dimostrato l’efficacia dei vaccini sottoponendo alla platea dei suoi followers su Twitter il seguente assunto: «21 dicembre 2020: 87.889 tamponi, 10.872 positivi. 21 dicembre 2021: 851.865 tamponi, 30.798 positivi». La percentuale del 21 dicembre 2021 nel rapporto positivi/tamponi processati era del 3.61%, decisamente inferiore rispetto a quella dell’anno precedente. Nelle ultime ore, un discorso simile è stato affrontato da Francesca Donato, europarlamentare eletta in quota Lega. Un suo tweet, ancora una volta, ha dimostrato involontariamente l’efficacia dei vaccini nel limitare gli effetti gravi del coronavirus sulla popolazione. LEGGI anche > I problemi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un caso del genere era stato già ampiamente rappresentato da Diego. Quest’ultimo aveva in qualche modo dimostrato l’efficacia deisottoponendo alla platea dei suoi followers su Twitter il seguente assunto: «21 dicembre 2020: 87.889 tamponi, 10.872 positivi. 21 dicembre 2021: 851.865 tamponi, 30.798 positivi». La percentuale del 21 dicembre 2021 nel rapporto positivi/tamponi processati era del 3.61%, decisamente inferiore rispetto a quella dell’anno precedente. Nelle ultime ore, un discorso simile è stato affrontato da, europarlamentare eletta in quota Lega. Un suo, ancora una volta, ha dimostrato involontariamente l’efficacia deinel limitare gli effetti gravi del coronavirus sulla popolazione. LEGGI> I problemi ...

Advertising

MakeDavero : @Ettore_Rosato Le percentuali sono altre, molto molto peggiori. E oltre 400 vitti. E al giorno manco c'erano un an… - fedezic : @francescocosta Ciao Francesco, ieri ci parlavi di vaccinazioni per fasce d'età. Si parla molto degli over 50 non v… - ILPOPOLODITALIA : @lucatelese Quindi stando a quanto ha scritto l'ennesimo talebano del vaccino, o dai ragione a lui o sei negazionis… - ILPOPOLODITALIA : @lucatelese Davano le stesse percentuali già al primo vaccino. Ogni gruppo farmaceutico puntava al rilancio. Sembra… - giuseppe9401 : @Ms4r75 Che i non vaccinati non potessero infettarsi o finire in ospedale è una cosa che ripetono i novax, le perce… -