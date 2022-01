Per il “Secolo d’Italia” è stato un 2021 da record per lettori e raccolta pubblicitaria (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 2021 è stato un nuovo anno da record per il “Secolo d’Italia”, giornale della destra politica. I numeri parlano chiaro: +43% di articoli letti, che nell’arco dell’intero anno sono stati oltre 114 milioni rispetto ai circa 80 milioni dell’anno precedente, e un + 85% nella raccolta pubblicitaria, che ha garantito l’iniezione di oltre 500 mila euro nelle casse della società editrice del “Secolo d’Italia”. Una crescita di lettori che conferma il trend iniziato nel 2014 e che nel triennio precedente si attestava intorno al 35%. Il “Secolo d’Italia” conta ormai su uno zoccolo duro di 60-70 mila lettori affezionati che quotidianamente leggono gli articoli sul sito e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilun nuovo anno daper il “”, giornale della destra politica. I numeri parlano chiaro: +43% di articoli letti, che nell’arco dell’intero anno sono stati oltre 114 milioni rispetto ai circa 80 milioni dell’anno precedente, e un + 85% nella, che ha garantito l’iniezione di oltre 500 mila euro nelle casse della società editrice del “”. Una crescita diche conferma il trend iniziato nel 2014 e che nel triennio precedente si attestava intorno al 35%. Il “” conta ormai su uno zoccolo duro di 60-70 milaaffezionati che quotidianamente leggono gli articoli sul sito e ...

