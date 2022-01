Omicron, positivi ma rinunciano al tampone e chiedono il certificato medico a distanza: ecco cosa rischia chi non fa il test (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Covid non è un raffreddore. E non è una semplice febbre. Ma i sintomi sono simili a quelli dell?influenza e possono indurre in errore. Una minoranza di chi ce l?ha,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Covid non è un raffreddore. E non è una semplice febbre. Ma i sintomi sono simili a quelli dell?influenza e possono indurre in errore. Una minoranza di chi ce l?ha,...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SUDAFRICA: Stop alle restrizioni, LIBERI TUTTI ???? Nel Paese della variante Omicron e che ha solo il 27% della po… - Unomattina : 'Da tenere sotto controllo è la contagiosità di #omicron e la pressione sulle terapie intensive. Una media di 200 m… - _fabiopanc : @giorgiogilestro Ma soprattutto parli di Stoccolma, super densamente popolata rispetto al resto della nazione. Poi,… - chiaralela : @BalliFrancesco @ladyonorato L'omicron non è così letale. Dal momento, poi, che questi vaccini non coprono questa v… - elivito : RT @ScuolaNoCovid: Queste le #incidenze per fasce d'età settimana 13/1-19/1, maggiore incremento fasce #scuola. Tra il 2,5% e il 3% positiv… -