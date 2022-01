Mertens: “Sono felice a Napoli: devo segnare tanto per convincere De Laurentiis a farmi restare. Dollari? Non mi interessano” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dries Mertens e Napoli: una storia d’amore nata nell’estate del 2013 e che va avanti da ormai nove anni. Con la maglia azzurra, Dries ha fatto la storia: 143 gol e cannoniere di tutti i tempi della storia del club. Una vera e propria leggenda di questa squadra che adesso, però, rischia di dover salutare la città: il suo contratto scadrà a giugno e la società non sembra intenzionata a voler esercitare l’opzione di rinnovo pe un altro anno. Mertens non ha mai nascosto la sua volontà: il suo rapporto con la squadra e la città è troppo forte e il desiderio è quello di chiudere la carriera qui. E il folletto belga lo ha confermato ancora una volta, in un’intervista al Corriere dello Sport. Dries Mertens “Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dries: una storia d’amore nata nell’estate del 2013 e che va avanti da ormai nove anni. Con la maglia azzurra, Dries ha fatto la storia: 143 gol e cannoniere di tutti i tempi della storia del club. Una vera e propria leggenda di questa squadra che adesso, però, rischia di dover salutare la città: il suo contratto scadrà a giugno e la società non sembra intenzionata a voler esercitare l’opzione di rinnovo pe un altro anno.non ha mai nascosto la sua volontà: il suo rapporto con la squadra e la città è troppo forte e il desiderio è quello di chiudere la carriera qui. E il folletto belga lo ha confermato ancora una volta, in un’intervista al Corriere dello Sport. Dries“Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, ...

