La Pupa e il Secchione: i 5 vip in lizza per il ruolo di giudici (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Pupa e il Secchione e Viceversa sta per tornare su Italia 1 con Barbara d'Urso alla conduzione. La conduttrice ha ovviamente messo le mani in pasta al programma rivoluzionandolo – nei limiti – e portandolo ai fasti di un tempo con lo studio televisivo ed i giudici. Insomma, dimentichiamoci le edizioni di Ruffini e Pucci e rispolveriamo quelle di Papi. Fra le novità della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa c'è senza dubbio la presenza di alcuni vip in gara. Fra le Pupe è quasi fatta per Flavia Vento, mentre ci sarebbero trattative ancora in corso per Maria Monsè e Paola Caruso. Flavia Vento conferma la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione https://t.co/vdkcVFnD6p — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 16, 2022 A svelare ulteriori tasselli del ...

