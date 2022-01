In Lombardia la sfida del grano duro a residuo chimico zero: anche Bergamo nel progetto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nell’area della Martesana, in provincia di Milano, ha preso il via il progetto Frudur-0. L’obiettivo è mettere a punto un protocollo produttivo per una filiera sostenibile del frumento duro, che coniughi alta qualità cerealicola ed elevati livelli di produzione insieme all’assenza di residui di prodotti fitosanitari. Tra i consulenti del progetto il laboratorio Water & Life di Entratico, in provincia di Bergamo. Mettere a punto un protocollo produttivo per coltivare grano duro a residuo chimico zero in Lombardia, e non solo: questo è lo scopo di Frudur-0, innovativo progetto di agricoltura sostenibile in corso nel territorio lombardo della Martesana, a Nord-Est di Milano. Da un lato, infatti, il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nell’area della Martesana, in provincia di Milano, ha preso il via ilFrudur-0. L’obiettivo è mettere a punto un protocollo produttivo per una filiera sostenibile del frumento, che coniughi alta qualità cerealicola ed elevati livelli di produzione insieme all’assenza di residui di prodotti fitosanitari. Tra i consulenti delil laboratorio Water & Life di Entratico, in provincia di. Mettere a punto un protocollo produttivo per coltivarein, e non solo: questo è lo scopo di Frudur-0, innovativodi agricoltura sostenibile in corso nel territorio lombardo della Martesana, a Nord-Est di Milano. Da un lato, infatti, il ...

Advertising

LegaRegioneLomb : Lombardia - Qualità dell'aria #Ceruti (Lega): «La battaglia contro le #emissioni inquinanti è una sfida importante… - AnsaLombardia : Coppa Italia: 3-2 all'Empoli, l'Inter si qualifica pei quarti. I nerazzurri affronteranno la vincente della sfida R… - girasol44247939 : RT @RosannaMarani: Lav sfida Milano e altre 4 città, -20% carne in mense - Lombardia - - RosannaMarani : Lav sfida Milano e altre 4 città, -20% carne in mense - Lombardia - - ShinyLale : RT @AnsaLombardia: Lav sfida Milano e altre 4 città, -20% carne in mense. Proposta, -20% e un giorno a settimana vegetariano | #ANSA https:… -