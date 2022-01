In arrivo la seconda edizione di GECO Expo, la fiera virtuale sulla sostenibilità (Di giovedì 20 gennaio 2022) Torna anche quest’anno GECO Expo, la fiera virtuale sulla sostenibilità che si svolgerà sulla piattaforma online di HyperSmarter dall’1 al 4 marzo.I temi principali di questa seconda edizione, il cui slogan recita “Green Together”, saranno: energie rinnovabili, mobilità e business travel, turismo sostenibile e mice, ecofood, economia circolare.La piattaforma di GECO Expo darà la possibilità agli iscritti di visitare i suoi padiglioni 3D con il proprio avatar, con il quale si possono incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia, ma anche dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.Inoltre, torna anche quest’anno il contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Torna anche quest’anno, lache si svolgeràpiattaforma online di HyperSmarter dall’1 al 4 marzo.I temi principali di questa, il cui slogan recita “Green Together”, saranno: energie rinnovabili, mobilità e business travel, turismo sostenibile e mice, ecofood, economia circolare.La piattaforma didarà la possibilità agli iscritti di visitare i suoi padiglioni 3D con il proprio avatar, con il quale si possono incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia, ma anche dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.Inoltre, torna anche quest’anno il contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di ...

Advertising

NetflixIT : Insieme al tè delle 5 vi serviamo le prime immagini della seconda stagione di Bridgerton, in arrivo il 25 marzo. Me… - Teleblogmag : Tre mesi dopo aver lasciato la casa dei Turner, nella seconda stagione, ora le cose sembrano tornate al loro posto.… - _Anime_Fans__ : ??TO YOUR ETERNITY?? È stata pubblicata una nuova Teaser Visual per la seconda stagione di To Your Eternity in arr… - iMichaelProMax : Serie che ho adorato non vedo l’ora dell’arrivo della seconda stagione - AleColumn99 : Beh dai alla fine mi guarderò la seconda parte di partita da quando mi sveglio a quando arrivo al lavoro, non male -