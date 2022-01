Gli investimenti in oro e legno pregiato sono una truffa: spariti 6 milioni di 170 risparmiatori, denunciati 10 promotori (Di giovedì 20 gennaio 2022) ANCONA - Sulla carta erano investimenti in oro (quota di ingresso 10mila euro) e Paulonia (7.500), un albero che produce legno pregiato, in realtà era una maxi truffa piramidale con ' Schema Ponzi '. ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 20 gennaio 2022) ANCONA - Sulla carta eranoin oro (quota di ingresso 10mila euro) e Paulonia (7.500), un albero che produce, in realtà era una maxipiramidale con ' Schema Ponzi '. ...

