GF Vip | Carmen Russo | “Se l’avessi saputo | avrei aperto la porta rossa” | l’ha scoperto solo ora

(Di giovedì 20 gennaio 2022) A Casa Chiha parlato di ciò che il marito Enzo Paolo le ha tenuto nascosto durante la sua permanenza al GF Vip. Uscita quasi una settimana fa dalla casa del GF Vip in seguito all’eliminazione decisa dal televoto,hail segreto che il marito Enzo Paolo non le aveva L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Durante una delle ultime puntate del Grande Fratello2021 in cuiRusso era ancora una concorrente del reality lei e suo marito Enzo Paolo Turchi sono stati al centro di un mistero su alcune presunte chiamate a Nathaly Caldonazzo e per placare ...Katia Ricciarelli e il chiarimento diRusso dopo il GF: 'Mai avuto paura'Russo è stata l'ultima concorrente del Grande Fratelload essere stata eliminata. E proprio in queste ultime ore è stata ospite del programma web Casa Chi per parlare ...A Casa Chi Carmen Russo ha parlato di ciò che il marito Enzo Paolo le ha tenuto nascosto durante la sua permanenza al GF Vip.Carmen Russo ha svelato il segreto che suo marito Enzo Paolo Turchi le ha rivelato una volta che lei ha lasciato il GF Vip.