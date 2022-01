Georgina Rodriguez ammette: “Non mi è mai piaciuto il calcio, a casa non ne... (Di giovedì 20 gennaio 2022) La compagna di Cristiano Ronaldo si racconta in un documentario in programma su Netflix. In un'intervista anticipa alcune cose che non sanno di lei e della sua famiglia. Leggi su golssip (Di giovedì 20 gennaio 2022) La compagna di Cristiano Ronaldo si racconta in un documentario in programma su Netflix. In un'intervista anticipa alcune cose che non sanno di lei e della sua famiglia.

Advertising

Pall_Gonfiato : #GeorginaRodrguez è intervenuto in un'intervista a El Pais - inciu_cessa : Apprendo ora che Netflix ha prodotto una serie su Georgina Rodriguez chiamata yo soy Georgina - Luxgraph : Georgina Rodriguez: 'La vita con Cristiano Ronaldo? C'è una cosa che mi manca' - Golssipofficial : Georgina #Rodriguez ammette: “Non mi è mai piaciuto il calcio, a casa non ne parliamo mai” - Luxgraph : Georgina Rodriguez pronta per il parto: ecco dove nasceranno i gemelli -