Ferrara: "Stiamo lavorando per riaprire l'Ostello in tempi brevissimi" (Di giovedì 20 gennaio 2022) di Monica De Santis Tre mesi fa ha chiuso, con non poche polemiche (giuste o sbagliate che fossero) l'Ostello Ave Gratia Plena. Chiusura dovuta, lo ricordiamo, alla scadenza del contratto di affidamento per la gestione della struttura. Ma a tre mesi dalla consegna delle chiavi al proprietario del complesso Ave Gratia Plena, ovvero l'amministrazione comunale, cosa è cambiato? "Proprio martedì ho affrontato l'argomento – spiega Alessandro Ferrara, assessore alle attività produttive e al turismo – Come ho sempre detto, da quando è iniziata tutta la vicenda relativa all'Ostello dell'Ave Gratia Plena, è mia priorità farlo riaprire. Ora, Stiamo ultimando l'iter amministrativo. E' una procedura che ha i suoi tempi tecnici, ma che abbiamo attivato non appena sono state riconsegnate le chiavi ...

