Faccia a faccia Salvini-Conte: cosa si sono detti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Incontro tra il leader della Lega e il presidente dei 5 Stelle. Si cerca l'asse sul Quirinale: "Conte vuole trovare un nome per il Colle condiviso con il centrodestra". Salvini assicura: "Berlusconi determinante" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Incontro tra il leader della Lega e il presidente dei 5 Stelle. Si cerca l'asse sul Quirinale: "vuole trovare un nome per il Colle condiviso con il centrodestra".assicura: "Berlusconi determinante"

Advertising

_luigicontu : Ci ha lasciato Sergio Lepri, grande giornalista e direttore della nostra agenzia dal 1962 al 1990. Quando mi assuns… - DantiNicola : Ogni vita è sacra, ogni morte si porta il suo carico di dolore e di doveroso rispetto. C'è un però che alla collega… - Corriere : «Per il mio incidente invece penso che ancora qualche secondo in più nella buca e sarei svenuto nel fuoco. Invece q… - RobertoBerretta : faccia da cazzo, menagramo.... - Juventina962 : @Augusto98924459 Ahahahhahahahahaha ?????? Io solo per come vengono trattati dalla stampa gli sbatterei la porta in faccia. -