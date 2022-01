Davide Devenuto rivela: “Ecco perché io e Serena Rossi non ci sposiamo più” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Davide Devenuto e Serena Rossi non si sposano più. Almeno per il momento, le nozze sembrano rinviate. Lo ha raccontato lo stesso attore nel corso dell’intervista rilasciata recentemente al settimanale Intimità: “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio – ha spiegato Devenuto, 49 anni -. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa, poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente”. E ancora ha aggiunto: “Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena (Ora su Rai 1 con La Sposa, ndr)”. Anche lei, in un’intervista a Di Più aveva espresso un concetto simile a quello del compagno: “Per adesso le nozze non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022)non si sposano più. Almeno per il momento, le nozze sembrano rinviate. Lo ha raccontato lo stesso attore nel corso dell’intervista rilasciata recentemente al settimanale Intimità: “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio – ha spiegato, 49 anni -. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa, poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente”. E ancora ha aggiunto: “Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di(Ora su Rai 1 con La Sposa, ndr)”. Anche lei, in un’intervista a Di Più aveva espresso un concetto simile a quello del compagno: “Per adesso le nozze non sono ...

