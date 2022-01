(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il casting per la difesa prosegue, senza fretta ma con le idee chiare da parte del club. E sono proprio quest'ultime a togliere paradossalmente un'urgenza sulla quale in realtà, a osservare i giorni ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Da Bailly (il più caldo) a Diallo e Casale: tutte le piste del Milan, col nodo-formula - Gazzetta_it : Da Bailly (il più caldo) a Diallo e Casale: tutte le piste del Milan, col nodo-formula - zazoomblog : Milan più vicino il prestito di Bailly dal Manchester United - #Milan #vicino #prestito #Bailly - Milannews24_com : Calciomercato Milan: Bailly più vicino, lo Utd apre al prestito - zazoomblog : Calciomercato Milan Bailly più vicino: il Manchester United apre al prestito - #Calciomercato #Milan #Bailly… -

Ultime Notizie dalla rete : Bailly più

Calcio News 24

Epa? Nel ventaglio di ipotesi prese in considerazione da via Aldo Rossi, è quellaverosimile. Il Milan sta provando a insistere per convincere definitivamente il Manchester United di ...Per questo Maldini e Massara si stanno guardando intorno, e i nomi,o meno, sono sempre quelli:dello United, Diallo del Psg, Bremer del Torino, Milenkovic della Fiorentina o gli italiani ...